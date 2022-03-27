مديرية شباب العاصمة تنفذ أنشطة متعددة

الوكيل الإخباري - واصلت مديرية شباب محافظة العاصمة والمراكز التابعة لها، تنفيذ أنشطة متنوعة ثقافية واجتماعية وصحية وجاهيا.

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ووفقا لبيان المديرية، اليوم الأحد، نفذ مركز شباب العاصمة ورشة عمل تفاعلية حول بناء الحملات الإعلانية، بمشاركة واسعة من اعضاء المركز.



واشتملت الورشة على إدارة الحملات الإعلانية، بهدف إكساب المشاركين المعرفة الكاملة حول الإعلانات والأمور التي تتعلق بالحملات الاعلامية، إضافة الى الاعداد الأفضل والتخطيط والتسويق، من أجل إخراج إعلان متكامل يخلو من أي أخطاء واضحة قد تعمل على إبعاد نسبة كبيرة من المستهدفين.



ونفذ مركز شباب العاصمة بالتعاون مع ممـثلين عـن مـنظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسـيف" جلسة نقاشية حول مقاييس السعادة والرفاه بمشاركة 20 شابا وشابة.



كما عقد مركز شابات القويسمة بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية ومشروع "شباب إلك وفيد" جلسة توعوية حول فيروس كورونا، تطرقت الى نشأة الفيروس وانتشاره وكيفية التعامل مع الجائحة والتغلب عليها، إضافة الى توضيح آلية عمل المطاعيم والمراحل التي يتم بها تصنيع المطعوم والتجارب السريرية ومراحل الترخيص والتوزيع.



كما نظم مركز شابات القويسمة مسابقة ابداعية بعنوان "آمال الغد " بحضور 20 مشاركة، قدمن خلالها رسومات ومجسمات، إضافة الى الشعر.



وعبرت المشاركات من خلال المسابقة، عن أملهن بالمستقبل والتطلع الى ما هو افضل في شتى مجالات الحياة، وأوضحن ان آمال الشباب هي الدافع الحقيقي للتغيير على المستوى الفردي والمجتمعي.



ونفذ مركز شابات ماركا ورشة عمل حول مهارات التواصل بحضور 20 مشاركا ومشاركة، حيث تحدثت المحاضرة الدكتورة سناء الرواشدة، عن أهمية مهارات التواصل وحاجة الانسان له، وبيان مفهوم مهارات التواصل، وكيفية تدريب النفس عليها، وأهمية لغة الجسد والاصغاء وتطبيق ومشاركة المتدربات عليها.