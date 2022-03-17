التربية تطلق برنامجا تدريبيا للاستخدام الآمن للإنترنت

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، وبدعم من منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، برنامج تدريب المعلمين على الاستخدام الآمن للإنترنت، كأحد برامج التطوير المهني الذي يهدف إلى مساعدة الطلبة في البقاء آمنين عبر الفضاء الإلكتروني.

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وبحسب الوزارة يدمج البرنامج التفاعلي الذي أطلق من خلال منصة تدريب المعلمين في الوزارة بين التعلم الذاتي ومهام التعلم من الأقران ومجتمعات التعلم، مشيرة الى أن البرنامج يزود المعلمين والتربويين بالمعرفة اللازمة حول توفير السلامة الرقمية للطلبة.



وأشارت الوزارة الى أن البرنامج يرتبط بالمعايير الوطنية للمعلمين، وسيتم منح شهادة لكل مشارك عند إكمال التدريب.



وقالت ممثل "اليونيسف" في الأردن تانيا شابويزات، إن المعلمين يمثلون ركيزة أساسية في النماء الصحي والسليم للأطفال والشباب، ويؤدون دورا هاماً في جعل العالم الرقمي مكاناً أكثر أماناً وسلامة للأطفال.



ويأتي هذا البرنامج الذي تم احتسابه بمعدل 12 ساعة تدريبية، ضمن جهود "اليونيسف" في دعم وزارة التربية والتعليم لتمكين المعلمين من الوصول إلى فرص التطوير المهني عالية الجودة وإدماج التكنولوجيا في التعليم بشكل آمن، ويتم تمويله من المنحة المقدمة من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية.



