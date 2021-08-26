مديرية شباب جرش تختتم معسكرات الحسين للعمل والبناء

الوكيل الإخباري - اختتمت مديرية شباب جرش، الخميس، معسكرات الحسين للعمل والبناء التي شارك بها 1260 شابا و شابة في المحافظة، وفق مدير شباب جرش يحيى المومني.

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وقال المومني، إنّ المعسكرات الـ 64 توزعت على 28 معسكرا وجاهيا شارك فيه 740 شخص، و36 معسكرا كانوا عن بعد، عبر تقنيات وسائل الاتصال التفاعلية، وشارك بها 740 شخصا.



وأضاف المومني، أن المعسكرات تهدف لصقل شخصية الشباب، مشيرا إلى أن أكثر من 60٪ من السكان ضمن فئة الشباب.



وتابع "وزارة الشباب تحافظ على إطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء في كل عام للاستفادة من قدرات الشباب وتمكينهم".



وأشار إلى أن المعسكرات استهدفت فئة الشباب من عمر 12 إلى 24 عاما

مديرية شباب جرش قالت إن المعسكرات توزعت بين معسكر التشغيل وتأهيل الشباب لسوق العمل و معسكر سواعد الانقاذ ومعسكر اصدقاء الشرطة ومعسكر الزراعة والأمن الغذائي و معسكر الكشافة والمرشدات والعمل التطوعي ومعسكر مسارات السياحة ومعسكر تتبع مسارات الثورة العربية الكبرى و مئوية الدولة الاردنية.



وأضافت "نفذت معسكرات في المراكز الشبابية بواقع 4 معسكرات لكل مركز اثنان منها وجاهية واثنان عبر تطبيق زووم وهي معسكر أنماط الحياة الصحية والنشاط الرياضي و معسكر الكشافة والمرشدات والعمل التطوعي ومعسكر الأمن والسلامة الوطنية ومعسكر التماسك الاجتماعي".

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