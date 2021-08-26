الخميس 26-08-2021
الوكيل الاخباري

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

مديرية شباب جرش تختتم معسكرات الحسين للعمل والبناء

السراحنة: ننتظر ردّ فايزر حول مدة فاعلية اللقاح

السراحنة : الحكومة لن تتراجع عن فتح القطاعات

صالات الأفراح على شفا حفرة من الانهيار والفلل والمزارع تحلّ مكانها

خدمات الأعيان تؤكد أهمية تجويد خدمات المرافق العامة

توقيع مذكرتي تعاون في مجال رفع الوعي البيئي وتعزيز الاستدامة

رحلة عائلية تحولت إلى مأساة .. العثور على حسام الخصاونة فاقدا للوعي في تركيا

الصحة: الفئة العمرية فوق 60 عاماً الأكثر عرضة لفيروس كورونا

وزير الاوقاف : توزيع كوبونات بقيمة 30 دينار على أسر عفيفة

الخميس، 26-08-2021 04:59 م

مديرية شباب جرش تختتم معسكرات الحسين للعمل والبناء

جرش


الوكيل الإخباري - اختتمت مديرية شباب جرش، الخميس، معسكرات الحسين للعمل والبناء التي شارك بها 1260 شابا و شابة في المحافظة، وفق مدير شباب جرش يحيى المومني.

اضافة اعلان


وقال المومني، إنّ المعسكرات الـ 64 توزعت على 28 معسكرا وجاهيا شارك فيه 740 شخص، و36 معسكرا كانوا عن بعد، عبر تقنيات وسائل الاتصال التفاعلية، وشارك بها 740 شخصا.


وأضاف المومني، أن المعسكرات تهدف لصقل شخصية الشباب، مشيرا إلى أن أكثر من 60٪ من السكان ضمن فئة الشباب.


وتابع "وزارة الشباب تحافظ على إطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء في كل عام للاستفادة من قدرات الشباب وتمكينهم".


وأشار إلى أن المعسكرات استهدفت فئة الشباب من عمر 12 إلى 24 عاما
مديرية شباب جرش قالت إن المعسكرات توزعت بين معسكر التشغيل وتأهيل الشباب لسوق العمل و معسكر سواعد الانقاذ ومعسكر اصدقاء الشرطة ومعسكر الزراعة والأمن الغذائي و معسكر الكشافة والمرشدات والعمل التطوعي ومعسكر مسارات السياحة ومعسكر تتبع مسارات الثورة العربية الكبرى و مئوية الدولة الاردنية.


وأضافت "نفذت معسكرات في المراكز الشبابية بواقع 4 معسكرات لكل مركز اثنان منها وجاهية واثنان عبر تطبيق زووم وهي معسكر أنماط الحياة الصحية والنشاط الرياضي و معسكر الكشافة والمرشدات والعمل التطوعي ومعسكر الأمن والسلامة الوطنية ومعسكر التماسك الاجتماعي".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202125105314695692743

السراحنة: ننتظر ردّ فايزر حول مدة فاعلية اللقاح

72021262175108638607

السراحنة : الحكومة لن تتراجع عن فتح القطاعات

w

توقيع مذكرتي تعاون في مجال رفع الوعي البيئي وتعزيز الاستدامة

820213145827922670095

الصحة: الفئة العمرية فوق 60 عاماً الأكثر عرضة لفيروس كورونا

8202123143536646332690

وزير الاوقاف : توزيع كوبونات بقيمة 30 دينار على أسر عفيفة

ضانا

حماية الطبيعة: موقفنا ثابت اتجاه رفض اقتطاع جزء من ضانا

أخبار متعلقة
612604bab0b31 (1)

عطاءات بمليون دينار لإنشاء طرق وصيانة أخرى في جرش

6122346049968

قرض بـ 3.2 ملايين لبناء مدرسة في جرش

8202112223028181455963

مجلس محافظة جرش يلتقي وفدا من وزارة الثقافة

3202128193134869949694

الحكومة تقر خطة تطوير السياحة في محافظة جرش

7202123135423526860777

قرارات حكومية سارة تدخل حيز التنفيذ قريبا

جرش

البدء بترتيبات إقامة مهرجان جرش في أيلول