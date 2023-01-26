الخميس 26-01-2023
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الخميس، 26-01-2023 03:50 م

مدير الأمن العام يزور قيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر

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الوكيل الإخباري - زار مدير الأمن العام، اللواء عبيدالله المعايطة اليوم قيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر، اطّلع خلالها على سير العمل والواجبات المنوطة بها والخطط الموضوعة للارتقاء بها . 

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ونقل اللواء المعايطة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، لمرتبات الأمن الدبلوماسي، وتقدير جلالته لدورهم المهم والرئيس الذي يقومون به لحماية ضيوف الأردن والبعثات الدبلوماسية وأهم المؤسسات والوزرات الحكومية .

وأكّد مدير الأمن العام على أهمية الدور الذي تقوم به القيادة على مدار الساعة والجهود المبذولة من قبل منتسبيها ، مشيراً الى توفير الدعم الاداري واللوجيستي اللازم لها لتمكين مرتباتها على النهوض بواجباتهم وفق أعلى المستويات.

كما استمع اللواء المعايطة لإيجاز قدّمه قائد الوحدة أوضح خلاله أبرز المهام والواجبات التي تضطلع بها لتأمين الحماية للسفارات والملحقيات الدبلوماسية والدوائر الحكومية.

 




 

 


 

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