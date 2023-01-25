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الأربعاء، 25-01-2023 04:33 م

مدير الأمن العام يوجه بتعزيز العمل التوعوي المروري

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الوكيل الاخباري - رعى مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة اليوم ورشة العمل نظمتها المديرية بالتعاون مع جامعة الشرق الأوسط بعنوان “واقع السلامة المرورية ودور الشركاء في العملية المرورية” وذلك بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة العين الدكتور يعقوب ناصر الدين.

وهدفت ورشة العمل إلى تعزيز التعاون المشترك بين مديرية الأمن العام وكافة شركائها في الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالواقع المروري، والمؤسسات الأكاديمية والمعرفية، للخروج بخطة وطنية تسهم في تعزيز الأمن المروري وفق نهج علمي مدروس وقابل للتنفيذ العملي، وبما يسهم بتوفير بيئة مرورية آمنة.

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وعلى هامش اللقاء العلمي، وجه مدير الأمن العام إلى تعزيز العمل التوعوي المروري وصياغته في أطر وبرامج مستدامة تشكل قاعدة للتثقيف المروري، وتعنى بترسيخ الممارسات الفضلى في مجال المرور وتلافي كافة الظواهر والسلوكيات السلبية التي تؤثر على مستخدمي الطريق. 

وأوضح اللواء المعايطة، أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ استراتيجيتها المرورية بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء، من خلال خطط ودراسات تستهدف التناغم في الأدوار بين جميع الجهات المسؤولة للعمل بتكامل وتنسيق لتنفيذ التوصيات الفنية والهندسية والمرورية.

 

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