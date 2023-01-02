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الإثنين، 02-01-2023 09:04 م

إصابة تاجر مخدرات باشتباك مع قوة أمنية وضبط آخر

الأمن العام


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقاً تحقيقياً من ادارة مكافحة المخدرات تابع جمع المعلومات ورصد تحركات احد تجار المخدرات لتحديد نشاطاته الجرمية واماكن وجوده وتعامله ببيع المواد المخدرة وترويجها.

وأكّد الناطق الاعلامي انه وفي مساء هذا اليوم تم التأكد من قيامه برفقة شخص آخر بنقل كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة احدى المركبات بهدف بيعها وعند محاولة ايقافهما قاما بمحاولة الفرار واطلاق عيارات نارية مباشرة باتجاه القوة. 

وتابع الناطق الاعلامي انه جرى التعامل معهما وتطبيق قواعد الاشتباك معهما لحين ايقافهما والقاء القبض عليهما ، وتبين اصابة احدهما بعيار ناري وجرى اسعافه للمستشفى فيما ضبط داخل المركبة 25 كف حشيش و2000 حبة مخدرة وسلاح ناري وبوشرت التحقيقات.

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