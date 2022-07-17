مدير الأمن العام يوعز ببناء ثلاث خيام مجهزة ومكيفة لاستقبال المسافرين عبر جسر الملك حسين

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن مدير الامن العام أوعز بتجهيز ثلاث خيام مجهزة ومكيفة لاستقبال المسافرين عبر جسر الملك حسين.



وأضاف ان تعليمات صدرت من مدير الأمن العام بضرورة توفير الامكانيات اللازمة للتخفيف عن المسافرين ولما يشهده الجسر من حركة نشطة خلال هذه الايام تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة.



واشتملت التعليمات على توفير المياه الباردة وتثبيت مركبات اسعاف وطواقمها ومضاعفة عمل كوادر الجسر خلال اوقات العمل الرسمي لتسهيل مرور المسافرين باسرع وقت ممكن.



وأهاب بالاخوة المسافرين التعاون مع رجال الأمن الموجودين لخدمتهم.

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