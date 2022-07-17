الأحد 17-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مدير الأمن العام يوعز ببناء ثلاث خيام مجهزة ومكيفة لاستقبال المسافرين عبر جسر الملك حسين

قطر والولايات المتحدة تبحثان التطورات الإقليمية والدولية

البترا مدينة الثقافة الأردنية للعام 2022

انطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء في البلقاء

التنمية الاجتماعية تقيم احتفالاً للأشقاء المنتفعين من الدور والمؤسسات الإيوائية

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في عجلون

موجة حارة تجتاح أوروبا وحرائق في فرنسا وإسبانيا

حرمان 230 طالب توجيهي بسبب حيازة الهاتف داخل قاعة الامتحان

التربية توضح حول نسب نجاح التوجيهي العام الحالي

الامن العام : 5 اصابات اثر تدهور مركبة

الأحد، 17-07-2022 12:21 ص

مدير الأمن العام يوعز ببناء ثلاث خيام مجهزة ومكيفة لاستقبال المسافرين عبر جسر الملك حسين

gggggg


الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن مدير الامن العام أوعز بتجهيز ثلاث خيام مجهزة ومكيفة لاستقبال المسافرين عبر جسر الملك حسين.

وأضاف ان تعليمات صدرت من مدير الأمن العام بضرورة توفير الامكانيات اللازمة للتخفيف عن المسافرين ولما يشهده الجسر من حركة نشطة خلال هذه الايام تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة.

واشتملت التعليمات على توفير المياه الباردة وتثبيت مركبات اسعاف وطواقمها ومضاعفة عمل كوادر الجسر خلال اوقات العمل الرسمي لتسهيل مرور المسافرين باسرع وقت ممكن.

 وأهاب بالاخوة المسافرين التعاون مع رجال الأمن الموجودين لخدمتهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

البترا مدينة الثقافة الأردنية للعام 2022

620222595913336275669

انطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء في البلقاء

620226141450672219918

التنمية الاجتماعية تقيم احتفالاً للأشقاء المنتفعين من الدور والمؤسسات الإيوائية

720221517927409127207

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في عجلون

720221516116323818646

حرمان 230 طالب توجيهي بسبب حيازة الهاتف داخل قاعة الامتحان

التربية والتعليم

التربية توضح حول نسب نجاح التوجيهي العام الحالي

أخبار متعلقة
wwww

الامن العام يكشف التفاصيل الكاملة حول محاصرة وانتحار قاتل الطالبة ايمان - بيان

ffff

الامن العام يكشف هوية قاتل الطالبة ايمان - صور

fffffffffffff

شاهد لحظة انتحار قاتل الطالبة ايمان

الامن

مديرية الامن العام تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

289619616_395359809296433_7430585594405508619_n

عقد الاجتماع الفني لجائزة مدير الأمن العام للياقة البدنية لعام (2022)

thumb_224470_700_400_0_0_exact

العقيد الزعبي: مدة علاج الموقوفين على قضايا التعاطي تعتمد على استجابة النزيل