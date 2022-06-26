عقد الاجتماع الفني لجائزة مدير الأمن العام للياقة البدنية لعام (2022)

الوكيل الإخباري - عقد في مبنى الأمانة العامة للاتحاد الرياضي للشرطة الاجتماع الفني لجائزة مدير الأمن العام للياقة البدنية لعام (2022) . اضافة اعلان





ورحب رئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة العقيد الركن ينال الجازي الأمين العام للاتحاد الرياضي للشرطة ، بالمشرفين الرياضيين للفرق المشاركة ، مبينا للحضور الأهداف الموضوعة من اقامة فعاليات الجائزة ، مؤكدا على اهمية الاجتماع للاستماع الى الاقتراحات والاجابة على تساؤلات المشاركين .



وتم في الاجتماع مناقشات كافة التعليمات الفنية الخاصة باقامة فعاليات الجائزة مع كافة المديريات والقيادات المشاركة ، وتحديد مواعيد واماكن اقامتها .





