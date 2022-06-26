الأحد 26-06-2022
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الأحد، 26-06-2022 04:03 م

عقد الاجتماع الفني لجائزة مدير الأمن العام للياقة البدنية لعام (2022)

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الوكيل الإخباري - عقد في مبنى الأمانة العامة للاتحاد الرياضي للشرطة الاجتماع الفني لجائزة مدير الأمن العام للياقة البدنية لعام (2022) .اضافة اعلان


ورحب رئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة العقيد الركن ينال الجازي الأمين العام للاتحاد الرياضي للشرطة ، بالمشرفين الرياضيين للفرق المشاركة ، مبينا للحضور الأهداف الموضوعة من اقامة فعاليات الجائزة ، مؤكدا على اهمية الاجتماع للاستماع الى الاقتراحات والاجابة على تساؤلات المشاركين .

وتم في الاجتماع مناقشات كافة التعليمات الفنية الخاصة باقامة فعاليات الجائزة مع كافة المديريات والقيادات المشاركة ، وتحديد مواعيد واماكن اقامتها .


 




 

 


 

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