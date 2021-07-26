مدير المخابرات العامة يقلد ميدالية مئوية الدولة الأولى لكوكبة من ضباط الدائرة

الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قلد مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، اليوم الاثنين، ميدالية مئوية الدولة الأولى لكوكبة من ضباط دائرة المخابرات العامة.

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وكان جلالته قد أنعم بوسام المئوية على دائرة المخابرات العامة في غمرة احتفالات المملكة بمئوية الدولة، تكريما لدورها في حماية أمن الوطن ورفعته.



ونقل اللواء حسني تحيات جلالة القائد الأعلى للمكرمين واعتزازه بمنتسبي الدائرة.

وهنأ اللواء حسني المكرمين وجميع منتسبي المخابرات، بهذا التكريم الملكي، مستذكرا التضحيات التي بذلها أبناء الدائرة من عاملين، ومتقاعدين، وشهداء قدموا أرواحهم فداء للوطن عبر مسيرته.



وأقيمت الفعالية في دائرة المخابرات العامة بحضور مساعدي المدير وعدد من كبار الضباط.

