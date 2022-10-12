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الأربعاء، 12-10-2022 03:40 م

مدير تربية الاغوار الجنوبية يكشف تفاصيل إصابة طالب بمروحة السقف

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - اكد مدير تربية الاغوار الجنوبية نضال المجالي أن الطالب الذي تعرض لاصابة بسبب مروحة السقف في مدرسة طواحين السكر في لواء الأغوار الجنوبية تم نقله الى المدينة الطبية لمتابعة حالته الصحية.

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وبين المجالي لـ " الوكيل الإخباري" إلى أنه تم إسعاف الطالب من خلال الدفاع المدني الى اقرب مستشفى، مبيناً أن الحادث وقع بعد دخول الطالب من الطابور الصباحي إلى الصف.


ووفقاً للمجالي فأن الطالب صعد على طاولة موجودة دخل الغرفة الصفية حيث كانت الطاولة موجودة أسفل مروحة السقف والتي يبدو أن الطالب لم يتنبه إلى أنها في وضع تشغيل حيث ارتطم رأسه بها مما تسبب له بالاصابة .

 

ونفى سقوط المروحة من السقف كما نشرت بعض وسائل الاعلام مؤكدا أنه متواجد في المدرسة منذ ابلاغه عن الحادثة.


 




 

 


 

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