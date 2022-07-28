مدير عام الخدمات الطبية يرعى حفل تخريج دورة المعالجة التنفسية في مركز الملكة علياء

الوكيل الإخباري- رعى مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، حفل تخريج دورة المعالجة التنفسية رقم (١) لمركز الملكة علياء لامراض وجراحة القلب.

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وتحدث مدير مركز الملكة علياء لامراض وجراحة القلب العميد الطبيب حاتم العبادي عن الدور المهم والرئيسي لقسم التنفسية في مركز القلب وما وصل اليه من تطور، وأهمية عقد مثل هذه الدورات التي ترفد المركز والخدمات الطبية الملكية بالكوادر المؤهلة من فني المعالجة التنفسية.



وكما اشاد العميد الطبيب العبادي بالدعم المستمر والمتواصل من مدير عام الخدمات الطبية الملكية لهذا التخصص المهم.



وبين مسؤول المعالجة التنفسية في مركز القلب الرائد طارق الطوالبه حجم التطور والتقدم الكبير الذي وصل اليه القسم وما تم ادخاله من اجهزه حديثة على مستوى الاقليم، وتحدث عن الخطه التدريبية الشاملة والتي من شأنها رفع كفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص، والتأكيد على ان قسم التنفسية في مركز القلب يعد الاول على مستوى الاردن فنيا وتقنيا، وبين السعي الى ان يكون مركزا اقليميا للتدريب وعقد الدورات القصيرة والطويلة.



وفي نهاية الحفل كرم مدير عام الخدمات الطبية الملكية عدد من كبار الضباط الذين ساهمو بتطوير هذا التخصص وعدد من الفنيين المتميزين من قسم التنفسية في مركز القلب واوائل الخريجين.

