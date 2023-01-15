مدير مستشفى البشير يوضح بشأن تعطل جهاز هشاشة العظام

الوكيل الإخباري - صرح مدير عام مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات بشأن تعطل جهاز هشاشة العظام الموجود في المستشفى بأن تاريخ تعطله 2 كانون الثاني مؤكداً أنه ليس الجهاز الوحيد في وزارة الصحة حيث يوجد 7 أجهزة غيره.

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وأضاف في بيان نشر على صفحة المستشفى عبر فيسبوك أنه تم متابعة الأمر والتنسيق مع الوكيل المحلي للجهاز من أجل إحضار القطعة المعطلة من الخارج.



ونوه أن سبب التأخير في إصلاح الجهاز هو تأخر القطعة التي سيتم إحضارها من الخارج وذلك بسبب عطلة الأعياد في خارج البلاد مؤكداً أنه تم طلب القطعة بالشحن السريع وتم تركيبها عصر يوم الخميس الماضي وتشغيل الجهاز والبدء بتصوير المرضى.



علماً ان الجهاز لا يعتبر من أجهزة life supports ويوجد عدد من الأجهزة العاملة في العاصمة عمان وكذلك المحافظات وجميعها تابعة لوزارة الصحة.

