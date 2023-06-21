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الأربعاء، 21-06-2023 08:31 م

مدينة عمان تفوز بمنحة في يوم اللاجئ العالمي

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الوكيل الاخباري - أعلن مجلس رؤساء البلديات للهجرة، اليوم الأربعاء، فوز مدينة عمّان بمنحة مقدارها 200 ألف دولار، بتمويل من صندوق المدن العالمية للمهاجرين واللاجئين، بمناسبة يوم اللاجئ العالمي.

و يأتي اختيار عمان، من ضمن المدن الستة الفائزة، وهي مدن رام الله من فلسطين، ميلان من ايطاليا، دونايفتسي من أوكرانيا، مونتفيدو من الأوروغواي، وغواياكيل من الاكوادور، والتي كانت قد قدمت مقترح مشروع يستهدف الأطفال و المهاجرين و مقدمي الرعاية بناء على دعوة من مجلس عمداء ورؤساء البلديات للهجرة ، و مؤسستي Conrad N.Hilton و Bernard van leer.

وحصلت مدينة عمان على المنحة، لتنفيذ مشروع تأهيل "حديقة و أكاديمية المناخ للأطفال في عمان"، والمتمثل في تأهيل حديقة ميسلون التي تبلغ مساحتها 4 دونمات، وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز وعي الأطفال حول قضايا المناخ والبيئة.

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