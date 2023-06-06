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الثلاثاء، 06-06-2023 11:26 ص

انطلاق أعمال قمة الجيل الخامس في عمّان

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الوكيل الإخباري - انطلقت أعمال قمة الجيل الخامس في عمّان الثلاثاء، برعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن؛ بمشاركة مختصين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرض وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، خلال جلسة حوارية على هامش أعمال قمة الجيل الخامس، مزايا خدمة الجيل الخامس وما توفره من سرعة فائقة للإنترنت لخدمة الأعمال.

وناقشت الجلسة الحوارية تأثير تكنولوجيا 5G على التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، كما ناقشت أهمية تقنية ‏5G كأداة تمكين للتعليم عن بعد والرعاية الصحية والمدن الذكية والرصد البيئي.

رئيس مجموعة المرشدون العرب حكم كنفاني، تحدث خلال كلمته عن أهمية الجيل الخامس، مشيرا لوجود نحو مليار مشترك بالخدمة حول العالم.

وسيتاح في القمة للمشاركين فرصة التعرف على آخر المستجدات في عالم تقنية الجيل الخامس، والمشاركة في مناقشات ملهمة بشأن مستقبل هذه الصناعة سريعة التطور، وتطوير قطاع الأعمال وزيادة استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعيّ، وإنترنت الأشياء.

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ويتوقع أن ترى خدمة الجيل الخامس النور في الأردن في الربع الأول من 2024 بحسب بنود الاتفاقية.


 




 

 


 

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