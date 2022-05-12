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الخميس، 12-05-2022 04:42 م

مذكرة بين الحكومة ومعهد الإعلام لتدريب للعاملين في الاتصال الحكومي

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الوكيل الإخباري - وقعت الحكومة ومعهد الإعلام الأردني، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتصميم وتنفيذ برامج تدريب للعاملين في الاتصال الحكومي، بهدف دعم قدرات الإعلام والاتصال الاستراتيجي للحكومة للأعوام 2022 - 2025.

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وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقّعها عن الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، وعن معهد الإعلام الأردني رئيسه التنفيذي، الدكتور مصطفى الحمارنة، بشكل رئيسي إلى تنفيذ نشاطات "تدريب العاملين في الاتصال الحكومي" ضمن "البرنامج التأشيري للحكومة" بمنهجية توزان بين الجانبين النظري والعملي، وتساهم في تعزيز وبناء قدرات الناطقين الإعلاميين الحكوميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتزودهم بالكفايات والمهارات وفق أفضل الممارسات العالمية.


وتتضمن المذكرة، بالإضافة إلى مأسسة التدريب وبناء القدرات في مجال الاتصال الحكومي، التعاون في نشر المحتوى التوعوي المرتبط بالتربية الإعلامية لمواجهة الإشاعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة، وإعداد وإصدار أي دراسات أكاديمية أو فنية تساهم في تطوير الاتصال الحكومي.

 

 




 

 


 

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