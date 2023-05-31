5 فنانين أردنيين يغنون للحسين بمأدبة عشاء الملك - اسماء

الوكيل الاخباري - قدم عدد من الفنانين الأردنيين عملا مشتركا خلال حفل مأدبة العشاء في مضارب بني هاشم في الديوان الملكي الهاشمي الأربعاء، وسط رقص أردني تقليدي وعروض لفرق موسيقية لفرق شعبية.



وشارك الفنانون حسين السلمان وسعد أبو تايه وحسام ووسام اللوزي وبشار السرحان في الحفل، إضافة إلى عروض موسيقية شعبية لفرق الراجف، والرمثا، والعقبة (سمسمية)، ومعان، والسلط، والأجاويد، والشركس. كما شاركت فرقة القوات المسلحة الأردنية في الحفل.



وتضمن الحفل تأدية فني السامر والدحية بوصفهما تراث أردني متبع في سهرات الأعراس.

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