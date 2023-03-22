مذكرة تفاهم بين العدل وزها الثقافي لتطبيق بدائل العقوبات السَّالبة للحرية

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة العدل ومركز زها الثقافي مذكرة تفاهم، للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات مع جهات معتمدة للتعاون في مجال تطبيق هذه البدائل.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن أمين عام الوزارة للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي والمديرة التنفيذية للمركز رانية صبيح، وقعا المذكرة الهادفة إلى توسيع البدائل الموجودة للخدمة المجتمعية.



وقال اللوزي إن هذه المذكرة تمثل التوسع في البدائل الموجودة للخدمة المجتمعية، حيث قام المركز بتوفير عدد من الأعمال والأماكن التي سيتم تضمينها تحت بند الخدمة المجتمعية، إضافة إلى توفير عدد من البرامج والأماكن التأهيلية كبديل آخر.



من جهتها، قالت صبيح إن المركز يساند وبقوة هذه البرامج التي تشرف عليها الوزارة وان المركز سيقوم بتوفير الأماكن والأعمال التي تقع ضمن عمله، وسيوفر عددا من البرامج التأهيلية اللازمة لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، وسيتيح عددا من البدائل من خلال الحملات التي يطلقها، إضافة إلى اشراك المنفذين للعقوبات البديلة بالكثير من الأعمال التي تتناسب مع حالة كل شخص وخصوصية المركز، وأنه سيقوم بتعيين ضابط ارتباط لهذه الغاية.



يشار إلى أن وزارة العدل قامت بتوقيع 16 مذكرة تفاهم إضافة لهذه المذكرة ليصبح العدد الكلي بعد نفاذ هذه المذكرة 17 مذكرة، وسيصار إلى التوسع في توقيع المزيد من مذكرات التفاهم.