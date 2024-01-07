مذكرة تفاهم بين الهاشمية وشركة سواعد لتعزيز فرص تشغيل الطلبة

الوكيل الاخباري - وقعت الجامعة الهاشمية مذكرة تفاهم مع شركة سواعد لإدارة وتشغيل المرافق الحاسوبية المالكة لمنصة الرقمية لمساعدة الطلبة والخريجين على عرض مهاراتهم وتسويق خبراتهم والحصول على الدخل المناسب وتوفير فرص التدريب والتشغيل والعمل الحر لهم.

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وتنص المذكرة، التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون، ومدير الشركة أيمن هارون، على عقد ورشات تدريبية للطلبة لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال التشغيل، وتقديم دورات تدريبية تعليمية للطلبة والخريجين عن أساسيات العمل الحر وكيفية تسويق مهاراتهم وزيادة نسب التشغيل، إضافة إلى عقد ورشات عمل تعزز مفهوم العمل الحر التقني بدورات منتهية بالتشغيل عبر المنصة.