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الأحد، 20-11-2022 09:51 م

مذكرة تفاهم بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وريدينج البريطانية

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الوكيل الاخباري - وقع نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور سرحان حدَّاد، وعميد كلية الزراعة بجامعة ريدينج البريطانية الدكتور سيمون مورتيمر، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي بينهما في المجالات الأكاديمية والبحثية.

ونصت المذكرة على تبادل أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين وطلبة الدراسات العليا بين الجانبين، والنشر العلمي والإشراف الأكاديمي المشترك، وتنظيم المشاركة في المؤتمرات والندوات.

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