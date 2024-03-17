مذكرة تفاهم بين شركتي بيت التصدير والأردنية لضمان القروض

الوكيل الإخباري - وقعت شركتا بيت التصدير، والأردنية لضمان القروض، مذكرة تفاهم، اليوم الأحد، بهدف دعم وتحفيز الصادرات الأردنية والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

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ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة بيت التصدير المهندس عمر القريوتي، والمدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري.



واشتملت المذكرة على الترويج المتبادل للعملاء القائمين لخدمات الشركتين، والتعاون في إعداد الدراسات وتقييم المخاطر بما يسهم في تعزيز قدرة وتنافسية المصدرين الأردنيين، والمشاركة في عدد من المعارض والبعثات التجارية التي تنظمها شركة بيت التصدير، وتقديم الدعم الفني اللازم للشركات المستفيدة.



بدوره، ثمن القريوتي دور الشركة الأردنية لضمان القروض في توفير الضمان لمخاطر القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية، والحماية للمصدر الأردني ضد مخاطر سياسية وتجارية قد تتعرض لها صادراته ضمن برامجها المختلفة الهادفة لتشجيع المصدر الأردني على تصدير منتجاته إلى الأسواق الخارجية.



من جهته، ثمن الجعفري جهود الشركتين لدعم أنشطة التصدير وتسهيل وصول المصدر الأردني إلى الأسواق الخارجية من خلال حزمة برامج وخدمات تسهم في تعزيز الصادرات الوطنية، وتمكين الشركة الأردنية لضمان القروض من تحقيق غاياتها المؤسسية.



يشار إلى أن شركة بيت التصدير تأسست لغايات تنسيق أنشطة التصدير الوطنية، وهي مظلة شاملة لتنمية وتطوير وترويج الصادرات في الأردن باتباعها نهجا مبتكرا لتمكين الشركات الأردنية وتنمية قدراتها، وتسريع نمو الصادرات وزيادة حجمها، وبناء جسور التواصل بين الأردن ومختلف أنحاء دول العالم.

