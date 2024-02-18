الأحد 18-02-2024
الوكيل الاخباري
 

غانتس: سنتحرك برفح في حال عدم التوصل لاتفاق

الاحتلال يحول مستشفى ناصر إلى ثكنة عسكرية مغلقة

شهيد ثاني باقتحام الاحتلال لمخيم طولكرم

المستقلة للانتخاب تنشر التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية

الأردنية تؤجل قسط صندوق إسكان العاملين عن شهر آذار المقبل

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر بيع ليرة الذهب بالأردن اليوم

إصابة 20 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

القوات المسلحة: مقتل 5 مهربين وإصابة 4 أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا

الاحتلال ينفذ 230 عملية نقل لجنوده الجرحى من غزة

الأحد، 18-02-2024 03:26 م

أوقاف الأغوار الشمالية تحتفي بذكرى الإسراء والمعراج الشريفين

F0PHGSPNo2j1FTZ8gCQKSBOaVBegV9LTIMedJmER


الوكيل الإخباري - احتفت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم الأحد، في قاعة مسجد المرحوم محمود البشير الغزاوي، بذكرى الإسراء والمعراج الشريفين.

اضافة اعلان


وأكد مدير أوقاف اللواء خالد القضاة، خلال الاحتفال الذي رعاه متصرف اللواء خالد الكساسبة، عمق المعاني السامية التي تحملها ذكرى معجزة الإسراء والمعراج والدروس والعبر المستقاة منها والتي تبث العزم والإخلاص في نفوس أبناء الأمة للشرع الإسلامي الحنيف وصون مقدساتهم.


وأشار إلى الدور الهاشمي الكبير في رعاية المقدسات الإسلامية وتضحيات الجيش العربي المصطفوي في سبيلها، لافتا إلى ان القدس ستبقى شاهدة على نضال الهاشميين الأوفياء، والذي يجسده جلالة الملك عبدالله الثاني في تقديم مختلف أشكال الدعم للأقصى والدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني.


وقال أستاذ الشريعة الدكتور عبد الله الوردات، إن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يمثل تأكيداً على حق المسلمين في القدس وفلسطين، ومكانة النبي محمد عليه الصلاة والسلام عند رب العالمين.


وأشار إلى أن الذكرى جاءت لتثبيت فكرة الوحدة في يقين الأمة وترمز إلى الرباط الوثيق بين المسلمين من حيث الإسراء إلى بيت المقدس من البيت العتيق في مكة المكرمة.


واختتم الحفل الذي أداره رئيس قسم الوعظ والإرشاد بالمديرية، قصي أبو صهيون، بوصلة إنشاد ومديح نبوي قدمتها فرقة مركز معاوية بن أبي سفيان القرآني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-02-18 at 3.59.54 PM

حملة لإزالة الاعتداءات على الطرق بلواء بني عبيد

WhatsApp Image 2024-02-18 at 3.40.23 PM

الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة يعلن عن افتتاح مكتبه الجديد في الأردن - صور

1708258841567

القوة البحرية والزوارق الملكية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

default_image (1)_1

المستقلة للانتخاب تنشر التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية

2023_02_07_06_42_09

الأردنية تؤجل قسط صندوق إسكان العاملين عن شهر آذار المقبل

111-69

القوات المسلحة: مقتل 5 مهربين وإصابة 4 أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا

أخبار متعلقة
425298228_806288798203993_9168939064329774923_n

الشواربة يستقبل وزير الداخلية والبلديات اللبناني

65c0d054e722e

الملك والرئيس الإماراتي يحذران من تداعيات استمرار الحرب على غزة

WhatsApp Image 2024-02-01 at 1.22.30 PM

الشواربة والحمادين: نهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

54336_3_1697716589

جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية تثمن الإجراءات الحكومية التخفيفية

0L5A9382

الضمان: 17746 إصابة عمل في جميع القطاعات العام الماضي

1674977159452

ثقافة مأدبا تعد خطة بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم الملك سلطاته الدستورية