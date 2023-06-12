مذكرة تفاهم بين صندوق حياة للتعليم وقرى الأطفال

الوكيل الإخباري - وقعت جمعيتا قرى الأطفال SOS، وصندوق حياة للتعليم اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم، لتقديم الخدمات التدريبية لمستفيدي الطرفين.

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وتهدف المذكرة التي وقعها مديرة جمعية قرى الأطفال رنا الزعبي، ورئيس الهيئة الإدارية لجمعية صندوق حياة المهندس موسى عوني الساكت، إلى تمكين المستفيدين اقتصادياً، وضمان وصولهم للاستقلالية والاعتماد على الذات، ودمجهم بسوق العمل، والتعاون في الفعاليات والأنشطة التي يجري تنسيقها بشكل مشترك.



وأكدت الزعبي انسجام الاتفاقية مع رؤية الجمعية وسعيها لتمكين الشباب وتشبيكهم ودمجهم مع المجتمع، وإيجاد فرص أفضل لهم، مشيرة إلى أن الجمعية تبتكر برامج لدعم الشباب ومساعدتهم ليصبحوا مستقلين وقادرين على دعم ذاتهم والتعبير عن نفسهم والدفاع عن حقوقهم.



من جهته، أكد الساكت أهمية تمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً، والسعي لتقديم نموذج يحتذى به للتعاون بين المؤسسات والجمعيات الخيرية، وتكاتف وتعظيم الجهود لمصلحة الشباب.



وبين أهمية الدور التشاركي بانضمام جمعية صندوق حياة للتعليم إلى ائتلاف مقدمي الخدمات لخريجي دور الرعاية، حيث أن الائتلاف يمثل مجموعة من المؤسسات العاملة مع فاقدي السند الأسري، لتأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال إكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لتذليل العقبات التي تواجههم.