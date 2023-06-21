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الأربعاء، 21-06-2023 03:46 م

مذكرة تفاهم بين وكلاء السياحة والجامعة التونسية لوكلاء الأسفار

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الوكيل الإخباري - وقعت جمعية وكلاء السياحة والسفر، والجامعة التونسية لوكلاء الأسفار والسياحة، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تشجيع السياحة بين البلدين، والعمل على تخفيض أجور الطيران عبر اللجوء الى شركات الطيران منخفض التكاليف، للتحريك من وتيرة النشاط السياحي.

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ووقع المذكرة، رئيس مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة سهيل هلسة، وعن الجانب التونسي، رئيس الوفد والممثل لشركات السياحة التونسية عمر الرياحي.


وقال هلسة في بيان اليوم الأربعاء، إن توقيع المذكرة يعد خطوة إيجابية تسهم بتشجيع السياحة بين البلدين وتدعم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.


وأشار إلى أن الهدف من المذكرة التنسيق لرحلات منتظمة إلى الأردن عبر طيران منخفض التكاليف، لافتا إلى أهمية الموقع الجغرافي التي تتميز به تونس وتميزها بالتنوع السياحي والطبيعي.


بدوره، قال الرياحي إن تونس تتطلع الى المزيد من التعاون في قطاع السياحة وبجميع مجالاته عبر عقد المزيد من الشراكات بين البلدين، بما يثمر بوضع بصمة جديدة في عالم السياحة العربية والدولية.

 




 

 


 

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