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الأربعاء، 24-05-2023 10:08 ص

مجتمع الأعمال: الأردن يزخر بإنجازات اقتصادية حافلة

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن استقلال الأردن يعني مضاعفة الإنتاج والإبداع وتكثيف الجهد والعمل والاعتماد على الذات لمواصلة مسيرة الإنجاز والبناء والوصول لتنمية شاملة ومستدامة.

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وقال الطباع في بيان، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد الاستقلال إن الأردن يزخر بسجل حافل بالإنجازات التي طالت مختلف مناحي الحياة وبخاصة الاقتصادية رغم الصعوبات والظروف القاسية التي رافقت المسيرة، حيث تحولت المملكة إلى بلد اقتصادي حر يرتبط بشراكات مهمة مع كبرى الاقتصادات العالمية وموطن للتجارة والاستثمار يدعمها الأمن والاستقرار ومزايا وحوافز وفرص اقتصادية ما زالت تحتاج لمزيد من الجهد لاستغلالها.


وبين الطباع أن الأردن ومنذ بواكير الدولة آمن بالاقتصاد الحر والمبادرة الفردية وحرية العمل وأهمية دور القطاع الخاص في التنمية، حيث تم إنشاء شركات كبيرة وأخذ القطاع الخاص على عاتقه المساهمة في التنمية الاجتماعية وخلق فرص عمل وتأسيس المعاهد والجامعات لتوفير أفضل مستويات التعليم لأبناء الوطن.


وأوضح أن القطاع الخاص حافظ على دوره المهم كجزء لا يتجزأ من إقامة الدولة الحديثة من خلال تطوير الصناعات والنهوض بمختلف القطاعات وإقامة المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتنموية والخدمية ولا سيما بقطاعات التعدين والكهرباء والتعليم والصحة.


وأشاد الطباع بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لتحسين وضع الاقتصاد الوطني ودعم محركات نموه من خلال توجيهاته السامية المستمرة للحكومات المتعاقبة لتحسين بيئة الأعمال ومعالجة العقبات التي تواجه المستثمرين وتسهيل أعمالهم، إلى جانب جهد جلالته المتواصل لترويج الأردن اقتصاديا بالمحافل والمنتديات الدولية لجذب الشركات العالمية للعمل بالمملكة.


وقال الطباع، إن الأردن يمتلك مقومات عديدة تتيح له أن يكون مركزاً إقليمياً للأعمال وبوابة لدخول أسواق المنطقة وتوفر الكثير من المزايا المحفزة للمستثمرين، مشددا على ضرورة السير في تنفيذ ومتابعة الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي بمختلف محاورها، ولاسيما فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار من خلال تبني سياسات إصلاحية تدعم الاستثمار وتستهدف تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية الأردنية، لتنعكس آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني.

 




 

 


 

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