مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والبيانات بين الجمارك والإحصاءات

الوكيل الإخباري -

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وقعت الجمارك الأردنية والإحصاءات العامة، مذكرة تفاهم بهدف تطوير العمل الاحصائي الوطني وتبادل المعلومات والبيانات ومواكبة تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، لتسهيل وتسريع الحصول على قواعد البيانات والسجلات الإدارية المتوفرة لدى الجهات الحكومية الشريكة بغرض استخدامها لأغراض إحصائية محضة.وتضمنت الاتفاقية التي وقعها مدير عام دائرة الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات تعزيز التعاون بيّن الطرفين في مجال تطوير وتحديث السجلات الإدارية كبيانات مصدرية ورفع مستوى جودة المخرجات الإحصائية، وتمكين دائرة الإحصاءات العامة إنشاء قاعدة بيانات إحصائية يستفيد منها الطرفين.وقال القضاة إن توقيع مذكرة التَّفاهم مع دائرة الإحصاءات العامة يؤسّس لتعاون وتنسيق تكاملي تشاركي إلكتروني بما يعزز ويدعم النظام الإحصائي الوطني ويفعل مفهوم الحكومة الالكترونية سيما وأن دائرة الجمارك عملت على حوسبة معظم إجراءاتها بما يُضاهي أحدث الممارسات العالمية.وأكد الفريحات على أهمية هذه المذكرة والتي ستسهم في تطوير وتحديث السجلات الإدارية لكي تتوافق مع المعايير الإحصائية الوطنية والدولية وتمكن دائرة الإحصاءات العامة من الحصول على البيانات الإحصائية المتوفرة لدى الجمارك الأردنية في الوقت المحدد والمنتظم.