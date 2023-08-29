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الثلاثاء، 29-08-2023 04:36 م

مذكرة تفاهم لإجراء مسح إحصائي حول السياحة المحلية

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الوكيل الإخباري -وقعت وزارة السياحة والآثار، ودائرة الإحصاءات العامة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لإجراء مسح إحصائي للسياحة المحلية.

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ووقع المذكرة عن وزارة السياحة والآثار أمينها العام الدكتور عماد حجازين، وعن دائرة الإحصاءات العامة مديرها العام الدكتور حيدر فريحات، بحضور ممثلين عن البنك المركزي وهيئة تنشيط السياحة.


وتهدف المذكرة إلى توفير البيانات عن قيمة الإنفاق على السياحة المحلية حسب أوجه الإنفاق، وكذلك توفير البيانات عن الأغراض من الرحلات السياحية المحلية وخاصة برنامج "أردننا جنة"، وتوفير بيانات عن الأماكن الأكثر جذباً للسياحة المحلية، بالإضافة إلى توفير البيانات اللازمة لإعداد جداول الحسابات التابعة لقطاع السياحة.


وتأتي هذه المذكرة، نظرًا لأهمية متابعة تطوير وتحديث وسائل جمع المعلومات والبيانات الإحصائية بما يتماشى مع المفاهيم والتعاريف والتصنيفات المعتمدة دولياً والهادفة إلى إبراز دور قطاع السياحة وآثاره على الاقتصاد الوطني.


وبحسب المذكرة، ستمكن نتائج المسح من خلال الدراسة التي ستجريها دائرة الإحصاءات العامة، الحصول على بيانات متعلقة بإنفاق الأسر على السياحة المحلية حسب أوجه الإنفاق والغرض من السياحة المحلية، والمساعدة في بناء جداول الحسابات التابعة لقطاع السياحة، بالإضافة إلى بيانات أخرى تتعلق بالسياحة المحلية وسبل تنشيطها، ليتم استخدامها في تطوير برامج السياحة المحلية.

 




 

 


 

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