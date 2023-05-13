مربو الأبقار يطالبون بتعويضهم عن الخسائر بسبب الحمى القلاعية

الوكيل الاخباري - طالب مربو الأبقار بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بقطعانهم؛ بسبب الحمى القلاعية في فصل الشتاء.



وقال رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار، ليث الحاج، إن الجائحة التي أصابت الأبقار خلال فصل الشتاء، أدت إلى خسائر مالية لحقت بمربي الأبقار، وأثرت على القطاع.



وأضاف الحاج، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن عددا من المزارعين يطالبون بتعويضهم عن الخسائر، وتوفير مطعوم للأبقار في المزارع بالسرعة الممكنة لتفادي أية خسائر جديدة.



من جانبه، قال مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، المهندس علي ابو نقطة، إن الوزارة صادقت على مذكرة التعويضات، بانتظار مصادقة وزارة المالية على التعويض من صندوق المخاطر.



وأضاف أن الوزارة منحت مربي الأبقار رخص استيرد للمتضررين ضمن آلية تمنح رخصة استيراد بنسبة 25 بالمئة من حجم القطيع الذي يملكه مربو الأبقار.



وأشار إلى أن الوزارة زودت الأسواق باللقاحات، وهي ملتزمة بمتابعة توفير الجرعة الثانية ضمن بؤر الإصابة ومحيطها.



يشار إلى أن مرض الحمى القلاعية جرت السيطرة عليه في الأردن ولم تسجل أي إصابات جديدة.

اضافة اعلان