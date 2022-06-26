مربي المواشي تكشف أسعار الأضاحي البلدية والمستوردة

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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كشف رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت أسعار الأضاحي البلدية والمستوردة في السوق المحلي بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك.وقال الكواليت في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الخروف الروماني (الأكثر طلبا) ستتراوح بين 140-170 دينار وحسب الوزن.وأضاف أن أسعار الخروف المستورد مستقرة في ظل وفرة المعروض مع تأمين كميات أكبر من الاحتياجات خلال الفترة المقبلة.وأشار الكواليت إلى أن أسعار الخروف البلدي ستتراوح بين 200-240 دينار وحسب الوزن، موضحا أن الأسعار متذبذبة وذلك يعود لارتفاع الكلف وأماكن البيع.وبيّن أن أسعار بيع الأغنام العبور (الإناث) ستكون أقل من سعر بيع الخروف.وتوقع الكواليت ارتفاع أسعار بيع الأضاحي بنحو 10-20 دينار في العاصمة عمّان عن باقي المحافظات وذلك لوجود كلف إضافية مثل إقامة الحظائر والنقل من المحافظات الأخرى، إلى جانب اختلاف القوة الشرائية التي تكون ضعيفة خارج العاصمة.ونفى صحة التوقعات التي تحدثت مؤخرا حول ارتفاع الأسعار، مؤكدا أنها تخضع للعرض والطلب وأن الكميات متوفرة، وهو ما يجعلها مستقرة ومناسبة للجميع.وحول أسعار العجول والأبقار لفت الكواليت إلى أنها قد تتراوح بين 1500-2000 دينار، فيما تتراوح أسعار الإبل بين 1200-1500 دينار وحسب حجم وعمر الأضحية.ورجح انخفاض الأسعار خلال اليومين الأخيرين من عيد الأضحى المبارك وخاصة الخروف الروماني (المستورد) وقد يصل إلى نحو 140 دينار، أما الخروف البلدي فإنه سيحافظ على سعره ولن يتأثر كثيرا.وكانت أعلنت وزارة الزراعة مؤخرا عن توفر كافة احتياجات الأردنيين من الأغنام والعجول والإبل لتلبية احتياجات المواطنين في عيد الأضحى المبارك، وأن ما يزيد على 550 ألف رأس من الخراف متوفرة في الأسواق بالإضافة إلى 27 ألف رأس من العجول وما يقارب 1000 رأس من الإبل.