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السبت، 23-03-2024 10:16 م

مرصد الزلازل يكشف تفاصيل الهزة الارضية التي شعر بها اهالي الاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شعر عدد من سكان شمال المملكة بهزة أرضية لم تلبث طويلا وفق ما تناقل ناشطون عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي

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بدوره اكد مرصد الزلازل الأردني تسجيل هزة أرضية بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر ضربت منطقة طوباس بالقرب من مدينة نابلس الفلسطينية.

  وقال المرصد لموقع الوكيل الاخباري ان عمق الهزة كان 5 كيلو متر ووقع الساعة  9.36 مساء.

 

واشار انه لم يتم تبليغنا من قبل المواطنين او الدفاع المدني بالشعور بالزلزال .

 

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