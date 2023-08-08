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الثلاثاء، 08-08-2023 09:31 ص

مرصد الزلازل يوضح حول الهزة الأرضية التي سُجلت بوادي عربة صباح اليوم

زلزال


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان إن وادي عربة نشط زلزالياً ووقوع الزلازل فيه شيء مألوف ولا تخوفات منه.اضافة اعلان


وأضاف سويدان اليوم الثلاثاء لـ"الوكيل الاخباري" أن منطقة وادي عربة سجلت العديد من الزلازل العام الحالي وتراوحت قوتها ما بين 2 إلى 3.5 على مقياس ريختر.

وأوضح أن جميع الزلازل التي شهدتها منطقة وادي عربة تعتبر زلازل ضعيفة وغير مؤثرة على البنية التحتية أو أي ضرر بشري.

وكانت منطقة وادي عربة غرب قرية بئر مذكور سجلت اليوم هزة أرضية في الساعة 8.29 صباحا بتوقيت عمان، بقوة 3.4 ريختر، على عمق 10 كلم .

 




 

 


 

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