الخميس 25-01-2024
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الخميس، 25-01-2024 08:08 م

مركز الأزمات يحذر الأردنيين خلال الساعات القادمة

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الوكيل الاخباري - حذر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الأردنيين من الحالة الجوية في الساعات القادمة.

وحذر المركز في بيان مقتضب له :

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 ⚠️خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.


 ⚠️خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب و الغيوم المنخفضة الملامسة  لسطح الارض وغزارة الأمطار.


 ⚠️خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها التي قد تتجاوز سرعتها حاجز 65كم/ساعة .


 ⚠️خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة على الطرق الصحراوية.

 

 

 

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