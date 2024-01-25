مركز الأزمات يحذر الأردنيين خلال الساعات القادمة

الوكيل الاخباري - حذر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الأردنيين من الحالة الجوية في الساعات القادمة.
وحذر المركز في بيان مقتضب له :
⚠️خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.
⚠️خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب و الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض وغزارة الأمطار.
⚠️خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها التي قد تتجاوز سرعتها حاجز 65كم/ساعة .
⚠️خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة على الطرق الصحراوية.
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