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الثلاثاء، 07-12-2021 02:16 م

التصنيف من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)

"مركز الأزمات" يعلّق على تصنيف أمريكا للأردن بقائمة الدولة الحمراء

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الوكيل الإخباري - علّق المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للأردن من ضمن الدول الحمراء بسبب فيروس كورونا وارتفاع الإصابات بالمملكة. 

وقال مدير وحدة الإستجابة الإعلامية والناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الدكتور أحمد النعيمات، إننا نتأمل أن يكون هناك التزام أكثر من قبل المواطنين لنخرج من هذا التصنيف. 

وأشار النعيمات لـ " الوكيل الاخباري" إلى أن الإجراء المطلوب الآن هو الإقبال على المطاعيم، وأخذ الجرعة المعززة، واتباع تعليمات التباعد، وارتداء الكمامة والالتزام بكل شروط الصحة والسلامة العامة، لتحسّن الوضع الوبائي.

وكان قد أعلن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الأردن ضمن قائمة الدول الحمراء بسبب فيروس كورونا، إلى جانب عشرات الدول منها دول أوروبية  


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