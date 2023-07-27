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الخميس، 27-07-2023 09:35 ص

هام من وزارة التربية والتعليم لطلبة الصف العاشر

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
دعا مدير إدارة التعليم المهني والإنتاج في وزارة التربية والتعليم المهندس محمود الجداية طلبة الصف العاشر التوجه إلى التعليم المهني خلال اختيار مسارهم في التشعيب لقدرتهم انخراطهم بسوق العمل بعد تخرجهم.اضافة اعلان


وقال الجداية اليوم الخميس لـ"الوكيل الاخباري" إن الوزارة تستهدف الوصول إلى 18000 طالب وطالبة يتوقع التحاقهم في مسار التعليم المهني الجديد بالإضافة إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة الذين تنطبق عليهم أسس التشعيب.

وأضاف أنه تم حصر أعداد الطلبة الراغبين في الالتحاق بالمسار المهني الجديد مشيراً أنه سيتم نشر قوائم توزيع الطلبة على التخصصات التي اختاروها منتصف شهر آب المقبل .

ولفت أنه سيتم استقبال الطلبة في المدارس المخصصة للمسار الجديد والمدارس المهنية التي تتوفر فيها الفروع المطلوبة حسب اختياراتهم مؤكداً أن كما الوزارة تعمل على  تجهيز جميع مستلزمات النظام الجديد وتأمين كل ما يلزم لاستقبال الطلبة بمتابعة حثيثة من قبل وزير التربية والتعليم .

وختم أن الدراسة في المسار المهني توفر عدة تخصصات جامعية يستطيع الطالب أن يلتحق بها والتي ستكون في مطلع العام الحالي متوفرة منها (الهندسي، الزراعي، الضيافة، التجميل، الأعمال، تكنولوجيا المعلومات)

علماً أن المسار المهني يعتبر مسار تعليمي تدريبي قائم على الكفايات والمهارات يعزز من قدرة الطلبة على التعامل مع متطلبات سوق العمل والانخراط المباشر مع العمليات والمهام التي يحتاجونها في حياتهم اليومية.

 




 

 


 

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