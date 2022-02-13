مركز شابات كفرنجة يعقد دورة حول الخط العربي



الوكيل الاخباري - نفذ مركز شابات كفرنجة النموذجي التابع لمديرية شباب عجلون بالتعاون مع مديرية ثقافة عجلون، دورة تدريبية بعنوان "الخط العربي" بمشاركة 30 شابا وشابة.



وأشار المدرب علي الفريحات إلى أنواع الخط العربي كخط النسخ الحر وخط الرقعة والخط الكوفي والفارسي وخط الديوان وعن مميزات كل نوع منها وسبب تسمية كل نوع من هذه الأنواع واستخداماته، وعن أهم أنواع وأشكال أقلام الخط العربي المستخدمة في كل نوع منها.

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