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الثلاثاء، 22-03-2022 07:28 م

مسؤولون: عملية اقتراع سلسة في منطقة طارق

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 الوكيل الاخباري - أطلع المسؤول الإداري والمالي والدعم اللوجستي في غرفة العمليات الرئيسية لمنطقة طارق، رياض القيسي، وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على تفاصيل العملية الانتخابية.

ورصدت (بترا) خلال جولة لها على عدد من مراكز الاقتراع في المنطقة، متابعة عمل ضباط الاتصال، والمتطوعين، ومدخلي البيانات، الذين يتم تزويدهم بمجريات ونتائج العملية الانتخابية كل ساعتين، وتحديث كل البيانات المتعلقة بها.

بدوره، قال مدير مركز "ذو النورين للبنين المخصصة للإناث"، الدكتور مدين خميس، إن العملية الانتخابية تسير كما هو مخطط لها مسبقا بانسيابية وسهولة، مبينا أن الفئة العمرية الأكثر إقبالا على الانتخاب هي فئة الشباب، مع ممارسة الكثير من كبار السن لحقهم الدستوري.

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