مسؤول ملف كورونا للوكيل : سنشهد زيادة كبيرة بأعداد اصابات كورونا بعد مشاهد الأمس

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور وائل الهياجنة في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان مشاهد الاختلاط الواسع امس بين المواطنين لها مؤشرات تؤكد ارتفاع اعداد اصابات كورونا بشكل كبير في الايام القادمة .

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وتسجل المملكة منذ عدة ايام ارقاماً قياسية في اعداد اصابات كورونا تخطت حاجز 5 الاف اصابة مما زاد الضغوط على القطاع الصحي في المملكة .

وكانت وزارة الصحة قد حذرت من الاختلاط بشكل كبير والتجمعات بعد الانتخابات فيما فرضت الحكومة حظرا شاملا للتجول الا ان مظاهر الفرح بالفوز في الانتخابات ستنعكس بشكل سلبي وخطير على اعداد الاصابات بكورونا وفق الهياجنة.



