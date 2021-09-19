مساد: معالجة مديونية اليرموك عبر تفعيل الاستثمار بعيدا عن جيب الطالب

الوكيل الاخباري - قال رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مساد، إن الجامعة تسعى إلى التعامل مع المديونية دون إحداث أي أثر على المسارات الأكاديمية والإدارية، وبعيدا عن اللجوء إلى جيب الطالب عبر زيادة الرسوم الجامعية.



وأضاف، خلال لقائه وعدد من أعضاء الهيئة العامة، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية لصحفيي إقليم الشمال، أنه سيصار إلى التعاطي مع هذه المديونية عبر تفعيل قدرات الجامعة أكاديميا وبحثيا وإداريا، بجوانب استثمارية مختلفة، وفق نهج تشاركي، يعزز قيم الانتماء لهذه المؤسسة ودفعها قدما نحو الأمام.



ولفت إلى أن جميع العاملين مدركين لضرورة التناغم لإحداث فرق بمسيرة الجامعة، وبناء أسس تحقق هذا الفرق عبر السنوات المقبلة، مشيدا بحالة الوفاق التي تسود الإدارة، ومجلس الأمناء لتعزيز المسيرة ومعالجة الارهاصات ما أمكن.



ووفق مساد، بلغت مديونية جامعة اليرموك قرابة 50 مليون دينار.

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