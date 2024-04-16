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الثلاثاء، 16-04-2024 01:59 م

ناجي مديرا للشركة الأردنية لضمان القروض

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأردنية لضمان القروض تعيين عدنان ناجي مديراً عاماً للشركة خلفاً للدكتور محمد الجعفري الذي اختتم مهمته التي استمرت لنحو 13 عاماً في الشركة.

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وتولى ناجي مهام منصبه الجديد اعتباراً من يوم الأحد الماضي، ليكمل مسيرة الإنجاز للشركة نحو مزيد من التقدم والازدهار.


ويمتلك ناجي خبرات مصرفية ثرية ومتنوعة تمتد لأكثر من عقدين في العمل المصرفي في البنك المركزي الأردني، والتي ستمكنه من استكمال تنفيذ خطط الشركة الاستراتيجية وتحقيق أهدافها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والارتقاء بها لمستويات أفضل.


يُذكر بأن ناجي حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والتمويل من الجامعة الأردنية، وتخرج من كلية الاقتصاد، وحصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والاقتصاد من الجامعة الأردنية.

 




 

 


 

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