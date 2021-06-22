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الثلاثاء، 22-06-2021 07:15 م

مستشفى الجامعة يُطلق برنامج الزمالة في العناية الحثيثة

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الوكيل الاخباري - أطلق مستشفى الجامعة الأردنية برنامج الزمالة في تخصُّص العناية الحثيثة، والذي يُعتبرُ الأول على مستوى المملكة، تزامنا مع قرار المجلس الطبي الأردني الاعتراف بقسم العناية الحثيثة للبالغين في المستشفى لغايات منح الزمالة.اضافة اعلان


وقال مدير عام المستشفى، الدكتور إسلام مساد، في بيان اليوم الثلاثاء، إنّ هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية المُقدّمة للمرضى، كان قد بدأ العمل والتحضير له مع المجلس الطبي الأردني منذ عام 2015 إلا أنه توقّف لأكثر من مرة، بحيث يُتيح لاختصاصيّي الأمراض الصدرية والتنفسيّة والتخدير والعناية الحثيثة والأمراض الباطنية واختصاصيّي الجراحة العامة إكمال برنامج الزمالة لمدة عامين على أيدي نُخبة من الاختصاصيّين ذوي العلاقة، والذي سيبدأ في تموز المقبل.

 




 

 


 

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