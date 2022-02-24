مستو: أوكرانيا أوقفت تشغيل جميع رحلات الطيران المدنية

الوكيل الإخباري - قال رئيس مفوضي هيئة الطيران المدني هيثم مستو، الخميس، إن السلطات الأوكرانية أوقفت تشغيل جميع رحلات الطيران المدني إلى أوكرانيا، لزيادة المخاطر في البلاد.

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وبين مستو في تصريحات لـ "المملكة"، أن السلطات الأوكرانية حاليا تمنح تصاريح خاصة فقط لعدد من شركات الطيران المدني.



وأشار إلى أن هنالك شركة أجنبية واحدة تعمل في الأردن على نقل الركاب بشكل مباشر بين الأردن وأوكرانيا، ولا يوجد خطوط طيران مباشرة لشركات محلية لأوكرانيا.



وأوضح مستو أن هيئة الطيران المدني تتابع من كثب التطورات الجيوسياسية الروسية الأوكرانية، وما يصدر من قرارات تتعلق بقطاع الطيران.



