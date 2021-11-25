الوكيل الإخباري- نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
واعتبرت مسودة قانون وزارة الاستثمار الخلف القانوني لهيئة الاستثمار.
وتالياً نص المسودة:
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2021 ) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 2014 وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بإضافة الفقرة ( هـ) اليها وعلى النحو التالي:
هـ-هيئة الاستثمار المنشأة بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة الاستثمار وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.
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