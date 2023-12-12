الثلاثاء 12-12-2023
الوكيل الاخباري
 

وفيات الثلاثاء 12-12-2023

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حماس: هذا شرطنا لمناقشة صفقة تبادل أسرى جديدة مع "اسرائيل"

الثلاثاء، 12-12-2023 12:54 ص

11 غزيا وصلوا للعلاج بمركز الحسين للسرطان الإثنين

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الوكيل الاخباري - أكدت المديرة العامة لمؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، أن المركز استقبل اليوم الإثنين 11 مريضا بالسرطان من قطاع غزة، وأنه يستعد لاستقبال 300 مريض آخرين، من الكبار والأطفال، خلال الأشهر المقبلة.

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وأشارت قطامش، إلى أن المركز استقبل 11 مريضا اليوم، كانوا ضمن قائمة من 41 مريضا، مستدركة أنه بالرغم من صعوبة الإجراءات إلا أن تعليمات جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهات جلالة الملكة رانيا، ساهمت في وصولهم بأسرع وقت للعلاج.


وأضافت: "اليوم هناك أكثر من 5 آلاف مريض في قطاع غزة يحتاجون إلى التدخل المباشر من خلال إخلائهم لاستكمال رحلة علاجهم، جزء منهم بحاجة إلى علاج كيماوي وعمليات وجلسات مختلفة، وهم محرومون حتى من مسكنات الألم، وعليه فإننا نسارع الخطا لإنقاذ هؤلاء المرضى المعرضين للموت بشكل مباشر".


وأشارت إلى أن صندوقا مخصصا لدعم قطاع غزة أُطلق منذ 2021، وتمت من خلاله معالجة 148 مريضا، موضحة أن المركز سيعمل على زيادتها لاستيعاب أعداد أكبر، سواء لأبناء الضفة أو غزة، كما يعمل على تحضير فريق طبي من المتطوعين من أطباء وممرضين وفنيين حتى يتواجدوا في غزة، بالإضافة إلى إرسال أدوية وأجهزة ومعدات بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في الأردن. وفا


 




 

 


 

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