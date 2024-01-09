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الثلاثاء، 09-01-2024 10:48 م

مسيرة حاشدة في إربد نصرة لغزة

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الوكيل الاخباري - خرجت مسيرة حاشدة بعد صلاة العشاء، اليوم الثلاثاء، من مسجد نوح القضاة "الجامعة" في إربد، تنديدا باستمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

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ورفع المشاركون في المسيرة شعار "لا للتهجير ونعم لحق العودة"، مطالبين بموقف عربي موحد ضد المشروع الاسرائيلي الرامي إلى التهجير بمختلف أشكاله وتفريغ قطاع غزة والضفة الغربية من السكان الشرعيين.


وأكدوا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، داعين القوة الحية والحرة في هذا العالم إلى الضغط لإيقاف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع.

 

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