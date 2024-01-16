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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 16-01-2024 11:31 م

مسيرة حاشدة في إربد نصرة لغزة

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الوكيل الاخباري - نددت مسيرة حاشدة خرجت من مسجد نوح القضاة "الجامعة" في اربد باستمرار العدوان الهمجي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها في القطاع.

وأكد المشاركون في المسيرة التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن وحملت عنوان" مئوية المقاومة والصمود في وجه حرب الإبادة" بمشاركة فاعليات شعبية وسياسية ونقابية ونسائية وشبابية أن المقاومة السبيل الوحيد لتحرير الأرض والانسان، أمام عنجهية قوات الاحتلال وغطرسة القوى الغربية الداعمة لها وقتل المدنيين دون مراعاة لأبسط القوانين والمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية.

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