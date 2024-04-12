مسيرة شعبية وسط عمان تنديدا بالعدوان الغاشم على غزة

الوكيل الاخباري - انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم من أمام المسجد الحسيني، في وسط البلد، مسيرة تضامنية بمشاركة فعاليات شعبية وشبابية تعبيرًا عن رفض حرب التجويع والإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من ستة أشهر.

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وندد المشاركون في المسيرة بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية، ورفعوا شعارات تندد بالعدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب المستعرة والمدمرة على غزة.