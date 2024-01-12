الجمعة 12-01-2024
الوكيل الاخباري
 

ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء السنغافوري

الطعاني: ظواهر فلكية نادرة تزين سماء العالم في 2024

وزير عدل جنوب أفريقيا: إسرائيل أخفقت في الرد على الأدلة التي قدمناها

أردوغان بشأن الضربات على اليمن: الغرب يسعى لتحويل البحر الأحمر إلى "بحيرة دماء"

رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء عشائر النوابنة

جيش الاحتلال: إصابة 15 عسكريا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

أسعار الذهب عالميا اليوم

الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 13 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية

الإحصاءات العامة: انخفاض كميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين الثاني الماضي

12 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

عاجل

وزير عدل جنوب أفريقيا: إسرائيل أخفقت في الرد على الأدلة التي قدمناها

الجمعة، 12-01-2024 02:23 م

مسيرة في وسط البلد اليوم الجمعة نصرة لأهالي غزة

٢


الوكيل الاخباري - نظم أردنيون مسيرة تضامنية اليوم الجمعة في وسط البلد، بعنوان "لا تهجير.. صمود ومقاومة حتى التحرير" وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني والأشقاء في قطاع غزة والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم منذ 98 يوماً.

اضافة اعلان


ورفع المشاركون العلمين الأردني والفلسطيني وهتفوا نصرة لقطاع غزة وللشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.


وطالب المشاركون في الوقفة، المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية القيام بمسؤولياتهم، ووقف العدوان الوحشي على غزة ومحيطها والمدن الفلسطينية كافة.

وهتفوا بضرورة منع تهجير الفلسطينيين من أرضهم مطالبين بعودتهم إلى منازلهم التي تم قصفها ومناطقهم.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1705067844288.jfif

ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء السنغافوري

1705066816312

محافظ عجلون يؤكد الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية

ظظ

الطعاني: ظواهر فلكية نادرة تزين سماء العالم في 2024

ث

رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء عشائر النوابنة

ط

الإحصاءات العامة: انخفاض كميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين الثاني الماضي

سد

وزارة المياه: ارتفاع الموسم المطري إلى 39.6% من المعدل السنوي طويل الأمد