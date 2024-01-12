مسيرة في وسط البلد اليوم الجمعة نصرة لأهالي غزة

الوكيل الاخباري - نظم أردنيون مسيرة تضامنية اليوم الجمعة في وسط البلد، بعنوان "لا تهجير.. صمود ومقاومة حتى التحرير" وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني والأشقاء في قطاع غزة والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم منذ 98 يوماً.

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ورفع المشاركون العلمين الأردني والفلسطيني وهتفوا نصرة لقطاع غزة وللشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.



وطالب المشاركون في الوقفة، المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية القيام بمسؤولياتهم، ووقف العدوان الوحشي على غزة ومحيطها والمدن الفلسطينية كافة.



وهتفوا بضرورة منع تهجير الفلسطينيين من أرضهم مطالبين بعودتهم إلى منازلهم التي تم قصفها ومناطقهم.





