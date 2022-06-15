مصدر حكومي لـ الوكيل : فرض رسوم على الطرق مقترح مستقبلي ورد في دراسة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر حكومي لموقع الوكيل الاخباري ان ما يتم تناقله حول فرض رسوم على مستخدمي عدد من الطرق في الأردن ، هو مقترح مستقبلي ورد في دراسة للبنك الدولي .



واشار المصدر ان المقترح للمساهمة في تحسين جودة الطرق في المملكة، كما هو مستخدم في العديد من دول العالم، مشيراً ان الدراسة تعتمد على إيجاد طرق سريعة مدفوعة الاجر مزودة بالخدمات كافة، شريطة توفر طرق أخرى مجانية، مؤكدا أنه وبحسب الدراسة لن تكون الطرق المدفوعة اجبارية.



ونوه إلى أن اعتماد الدراسة والموافقة عليها امر مستقبلي وليس خلال الفترة الحالية، وسيشمل بعض الطرق الرئيسية، مبينا أن هناك العديد من دول العالم تعمل بالمقترح الحالي منذ عقود بناء على اشتراطات معينة.

اضافة اعلان