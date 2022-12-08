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الخميس، 08-12-2022 01:14 م

مصدر حكومي يوضح حول بيع وتأجير أراضٍ بالمدينة الجديدة لمستثمرين

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد مصدر حكومي أنه من المبكر الحديث عن بيع وتأجير أراضٍ تقع ضمن حدود المدينة الجديدة المنوي إنشاؤها بالقرب من العاصمة عمّان ومحافظة الزرقاء لمستثمرين.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن المرحلة الحالية والتي تمتد إلى نحو عامين ستركز على تطوير الأفكار والدراسات حول المشروع قبل البحث عن داعمين والبدء بتنفيذه لاحقا، وأن الحديث عن بيع أو تأجير الأراضي لغايات الاستثمار ما يزال مبكرا.


وأضاف أن المدينة الجديدة ستقام بالكامل على أراضٍ مملوكة بالكامل لخزينة الدولة، ولن يتم شراء أي أراضٍ أو تعويض أشخاص عن أي استملاكات.


وأشار المصدر أن الحكومة ستعمل على تهيئة البنى التحتية ورفدها بشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات إلى جانب فتح الشوارع الرئيسية وطرق المواصلات.

 

وبيّن أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حول تسمية المدينة الجديدة.


وتهدف المدينة الجديدة إلى استيعاب الزيادة السكانية وخاصة في العاصمة عمّان ومحافظة الزرقاء، حيث سيقام المشروع داخل حدود العاصمة وعلى أراضٍ مملوكة بالكامل لخزينة الدولة.

ويعتبر موقع مشروع المدينة الجديدة جزءا من أراضي البادية الأردنية، ويقع على طريقين دوليين يربطان الأردن مع السعودية والعراق بمساحة إجمالية 277 ألف دونم.


ووفق المؤشرات فإنه سيتم البدء بتنفيذ المشروع على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منه في عام 2025 وتنتهي في 2033، والثانية تنتهي في عام 2050 حيث تصبح قادرة على استيعاب مليون نسمة.

 




 

 


 

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