مصدر طبي : 6 إصابات بعضها خطيرة في حريق مطعم



الوكيل الاخباري - أصيب 6 أشخاص بحروق مختلفة اليوم الأحد، جراء حريق أحد المطاعم، بمنطقة الكريمة بلواء الأغوار الشمالية.



وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح، الدكتور مؤيد الشكور لوكالة الأنباء الأردنية إن كوادر الدفاع المدني تعاملت مع الإصابات واخلائها إلى المستشفى.



وأضاف أنه جرى تحويل 4 حالات من المصابين الى مستشفيي الأميرة بسمة الحكومي، والبشير، وحالتهم العامة سيئة، فيما جرى إدخال حالتين للعلاج في المستشفى بحالة متوسطة.

اضافة اعلان