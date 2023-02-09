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الخميس، 09-02-2023 04:49 م

مصدر: لا تفاهمات لعودة تيك توك في الاردن حتى الان

مشكلة-توقف-التيك-توك-في-الاردن


الوكيل الإخباري -  نفت مصادر متطابقة، ما يشاع حول عودة تطبيق "تيك توك" للعمل في الأردن اليوم. اضافة اعلان


وقالت المصادر لـ " الوكيل الإخباري" إن عودة التطبيق مرهون بالتزام التطبيق بالمعايير والقوانين الأردنية، كما أعلن الأمن العام سابقاً. 

وأوضحت أن إيقاف المنصة جاء بسبب تجاوزات قانونية وإساءة استخدام ونشر منشورات تحض على الكراهية .

واضافت المصادر، ان شركة تيك توك والاردن اجروا بعض المفاوضات حول معايير الالتزام بما يضمن وقف خطاب الكراهية ضمن شروط طلبها الاردن لكن لغاية لا يوجد اي تطورات بشأن الالتزام بهذه التفاهمات ، ما ما يجعل عودة التطبيق غير وارد حتى الان.

 




 

 


 

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